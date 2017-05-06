Биржи АТР закрылись 5 мая в минусе из-за падения цен на нефть

Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) закрылись в "красной зоне" в пятницу на фоне падения мировых цен на нефть, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite опустился на 0,78% - до 3103,04 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 1,24%, до 1872,79 пункта. Гонконгский Hang Seng Index уменьшился на 0,84% - до 24476,35 пункта. Австралийский индекс S&P/ASX 200 снизился на 0,68%, до 5836,6 пункта.

Биржи Японии и Кореи в пятницу закрыты в связи с национальными праздниками. По итогам торгов вторника, последнего рабочего дня, японский Nikkei 225 вырос на 0,70% - до 19445,70 пункта. По итогам торгов четверга корейский индекс KOSPI вырос на 0,97%, до 2241,24 пункта.

Мировые цены на "черное золото" в пятницу обновили минимумы с конца ноября из-за опасений участников рынка по поводу сохранения глобального переизбытка этого сырья на рынке, Так, стоимость нефти марки Brent впервые с 30 ноября опустилась ниже отметки в 47 долларов за баррель, а марки WTI - впервые с 29 ноября оказалась ниже психологической отметки в 45 долларов за баррель.

Падение цен на нефть привело к удешевлению акций компаний энергетического сектора. Так, бумаги PetroChina подешевели по итогам торгов на 0,26%, Sinopec - на 1,40%. Акции австралийской Woodside Petroleum снизились в цене на 2,68%, а BHP Billiton - на 2,67%.