Биржи США не продемонстрировали единой динамики 4 мая на фоне падения нефтяных цен и отчетов

Американские фондовые индексы в четверг не продемонстрировали единой динамики на фоне снижения цен на нефть и данных компаний, свидетельствуют данные торгов.

Индекс DJIA опустился на 0,03% - до 20951,47 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ вырос на 0,05%, до 6075,34 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 увеличился на 0,06%, до 2389,52 пункта.

Мировые цены на нефть в четверг снижались на 5% из-за опасений сохранения глобального переизбытка этого вида топлива. К закрытию бирж в США стоимость июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 4,75% - до 43,38 доллара за баррель. Цена июньских фьючерсов на нефть марки WTI опускалась на 4,8% - до 45,45 доллара за баррель. На этом фоне дешевели и акции американских энергокомпаний.

"Нефть находится в режиме коррекции. Фьючерсы росли из-за позитивного настроя здесь и в Европе, однако нестабильность энергорынка изменила это", - сказал агентству MarketWatch менеджер Timber Hill/Interactive Brokers Group Стив Сосник (Steve Sosnick).

Дефицит торгового баланса США в марте снизился на 0,1 миллиарда долларов, или на 0,22% по сравнению с пересмотренным показателем февраля, до 43,7 миллиарда долларов. Аналитики ожидали роста показателя до 44,5 миллиарда долларов.

Между тем число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 29 апреля, снизилось на 19 тысяч с показателя предыдущей недели и составило 238 тысяч. При этом аналитики ожидали меньшего снижения показателя - на 10 тысяч.

Акции Facebook снизились на 0,63% после того, как компания сообщила о росте чистой прибыли за первый квартал 2017 года в 1,7 раза до 3,064 миллиарда долларов, выручка Facebook также увеличилась - на 49,2%, до 8,032 миллиарда долларов. Тем не менее инвесторы обеспокоены прогнозами компании по выручке.

Косметическая компания Avon сообщила о снижении чистого убытка в 4,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 36,5 миллиона долларов, или 0,10 доллара на акцию. Продажи компании увеличились на 1% в годовом выражении - до 1,298 миллиарда долларов.

Чистая прибыль корпорации Dunkin' Brands Inc., которой принадлежат сети быстрого питания Dunkin' Donuts и Baskin-Robbins, выросла на 28%, до 47,5 миллиона долларов или 0,51 доллара на акцию.