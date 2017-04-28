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Топливно-энергетический комплекс
Рынок акций Украины завершил торги 28 апреля уверенным ростом
19:31 28.04.2017 |
Фондовый рынок Украины завершил торги в пятницу ростом биржевых индексов: индикатор "Украинской биржи" (УБ) повысился на 1,04% - до 1021,91 пункта, индекс ПФТС - на 1,93%, до 276,22 пункта.
Объем торгов на УБ составил 10 млн грн и почти весь был сгенерирован сделками с акциями.
Торговый оборот на ПФТС составил 12,9 млн грн, в том числе акциями - 0,35 млн грн.
Все индексные акции завершили торги в "зеленой зоне". В авангарде роста были бумаги "Укрнафты" (+1,97%), "Донбассэнерго" (+1,36%) и Райффайзен Банка Аваль (+0,75%).
На ПФТС сделки прошли с акциями "Центрэнерго" (+0,95%) и "Мотор Сичи" (+0,46%).
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в пятницу просел на 0,11% - до 655,46 пункта при объеме торгов 3,5 млн злотых (23,8 млн грн).
Среди индексных акций снизились в цене только акции "Кернела" (-2,82%) и "Овостара" (-0,04%).
Тройку лидеров роста составили бумаги "Садовой груп" (+10,34%), Coal Energy (+8,42%) и "Милкиленда" (+3,33%).
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