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Топливно-энергетический комплекс
Биржи АТР снижаются 28 апреля на фоне фиксации инвесторами прибыли
08:17 28.04.2017 |
Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) снижаются в последний день рабочей недели на фоне фиксации инвесторами прибыли, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 08.00 EET индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,34% - до 3141,55 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 0,01%, до 1899,85 пункта. Гонконгский Hang Seng Index опускался на 0,45% - до 24588,27 пункта, корейский KOSPI - снижался на 0,15%, до 2206,17 пункта. Австралийский индекс S&P/ASX 200 уменьшался на 0,19% - до 5910,1 пункт, японский Nikkei 225 - на 0,32%, до 19192,07 пункта.
В четверг азиатские биржи закрылись в основном в плюсе на позитивных корпоративных новостях. Чистая прибыль южнокорейского производителя электроники Samsung Electronics в первом квартале 2017 года увеличилась на 46% в годовом выражении - до 7,68 триллиона вон (6,8 миллиарда долларов). Акции компании на этом фоне выросли в цене на 2,43%.
"Мы наблюдаем достаточно здоровую фиксацию прибыли в преддверии ключевых данных по ВВП (в Великобритании и США - ред.) и инфляции (в еврозоне - ред.) сегодня вечером", - цитирует агентство Рейтер аналитика Rivkin Securities Джеймса Вудса (James Woods).
Инвесторы также обратили внимание на заявление президента США Дональда Трампа о том, что он намерен пересмотреть "ужасное" торговое соглашение США с Южной Кореей. Трамп также добавил, что хочет, чтобы Южная Корея заплатила один миллиард долларов за систему противоракетной обороны THAAD.
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