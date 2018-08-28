Ввод жилья в Украине в I полугодии сократился на 28% - Госстат

Ввод в эксплуатацию жилья в Украине по итогам января-июня 2018 года сократился на 27,8% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года – до 3 млн 456,7 тыс. кв. м.

Как сообщила Государственная служба статистики (Госстат), показатели приведены без учета временно оккупированной территории Крыма и Севастополя и части временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.

Согласно сообщению, в городах за два квартала введено в эксплуатацию 2 млн 70,1 тыс. кв. м жилья (63,5% общего объема), в сельской местности – 1 млн 191,4 тыс. кв. м. При этом 51,7% общего объема жилья введено в одноквартирных домах, 48,2% – в домах с двумя и более квартирами, 0,1% - в общежитиях.

В целом за отчетный период в эксплуатацию введено 37,3 тыс. квартир, при этом в городах – 27,1 тыс. квартир, в селах – 10,2 тыс. квартир.

Средняя площадь квартир составила 87,5 кв. м, при этом средняя площадь квартир в городских населенных пунктах – 76,3 кв. м, в сельской местности – 117,3 кв. м.

В Киеве и области, а также во Львовской области по итогам первого полугодия 2018 года введено в эксплуатацию 41,5% общего объема жилья, в частности, в Киеве – 334 тыс. кв. м (10,2%).

Согласно статданным, рост объема ввода жилья зафиксирован только в пяти областях Украины. При этом наибольшее снижение произошло в Киеве – на 64,3%.

Наивысшие показатели роста ввода жилья в январе-июне 2018 года к аналогичному периоду предыдущего года зафиксированы в Херсонской (в 2,4 раза, до 36,7 тыс. кв. м) и Харьковской областях (в 1,6 раза, до 202 тыс. кв. м).

По данным Госстата, в 2017 году показатель ввода в эксплуатацию жилья в Украине без учета временно оккупированной территории АРК и Севастополя увеличился на 9% по сравнению с 2016 годом – до 10 млн 206 тыс. кв. м.