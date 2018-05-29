Привлекательность украинского рынка недвижимости растет в связи с сужением возможностей для инвестиций в Европе - Cushman&Wakefield

Привлекательность украинского рынка недвижимости для иностранных инвесторов растет в связи с уменьшением количества качественных активов, доступных для инвестирования в странах Европы, сообщила консалтинговая компания Cushman&Wakefield.

"Сужение круга инвестиционных возможностей на зрелых европейских рынках создает потенциал для роста интереса к периферийным рынкам Европы. Мы уже видим инвестиционную заинтересованность странами, которые являются нашими близкими соседями (Румыния, Венгрия, Словакия, а также Болгария, Хорватия, Сербия), так и Украина имеет шанс привлечь потенциальных инвесторов на свой рынок", - цитируется в сообщении компании руководитель отдела рынков капитала Cushman&Wakefield в Украине Владимир Мысак.

По его словам, рынок недвижимости Украины является недооцененным: возможность роста аренды есть во всех сегментах коммерческой недвижимости (офисы, склады, торговая недвижимость), а ставки капитализации создают привлекательную доходность для инвесторов.

"Ставки капитализации для премиальных активов в офисной недвижимости составляют 12%, для торговой недвижимости - 12,5%, и 12,5%-13% для логистики", - отметил эксперт.

По данным Cushman&Wakefield, в IV квартале 2017 года европейский рынок привлек рекордный объем инвестиций в размере EUR112 млрд, после чего активы лучшего качества по всей Европе становятся все более дефицитными.

"Это привело к тому, что первые три месяца этого года были наименее активным кварталом за период с 2014 года в точки зрения размера инвестиций в сумме EUR49 млрд", - говорится в сообщении компании.

По прогнозам Cushman&Wakefield, доходность инвестиций в недвижимость в 2018 году снизится для отдельных рынков Европы, поскольку объем капитала помогает поддерживать конкуренцию за качественные активы. В то же время, по данным компании, высокая доходность государственных облигаций в будущем снизит привлекательность инвестирования в недвижимость.

Cushman&Wakefield (ранее - DTZ) была основана в 1917 году в Нью-Йорке. Компания является консультантом в сфере коммерческой недвижимости с годовым доходом $6 млрд. Cushman&Wakefield работает в более чем 70 странах мира, количество сотрудников составляет 45 тыс. человек.

До глобального объединения в 2015 году консалтинговых компаний Cushman&Wakefield и DTZ украинский офис работал под брендом DTZ.

Основными направлениями работы являются агентские услуги для собственников коммерческой недвижимости и арендаторов, рынки капитала и операции с земельными участками, управление активами и инвестициями, аналитика и консалтинг по вопросам девелопмента, оценка недвижимости, а также управление коммерческими объектами.

