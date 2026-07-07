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Низька активність бізнесу: Гетманцев звернув увагу на слабкий попит на страхову програму
17:08 07.07.2026 |
В Україні державна програма страхування воєнних ризиків поки що користується невисоким попитом серед бізнесу.
Про це заявив голова податкового комітету Ради Данило Гетманцев, повідомляє "Інтерфакс-Україна".
"Обсяг виділених коштів буде продиктований саме запитом бізнесу, а запиту ми поки що не бачимо, бо там менше 300 заявок. Така цифра просто не дозволить мені подати правку до бюджету-2027 та відстоювати її, адже виділяти 2 млрд грн замість 1 млрд грн для 300 суб'єктів господарювання - це неадекватне рішення", ‒ наголосив Гетманцев.
Він пояснив, що наразі державна підтримка реалізується за двома напрямами: через страхування в Експортно-кредитному агентстві (ЕКА) для підприємств, які працюють на прифронтових територіях, за доступними тарифами, а також через компенсацію частини страхової премії компаніям, які страхують воєнні ризики.
За словами Гетманцева, програма вже працює, а держава здійснила перші три повні виплати за страховими випадками.
Він порівняв нинішню ситуацію із запуском державної кредитної програми "5-7-9%" у 2020 році, коли, попри запит бізнесу на дешеві кредити, укладення договорів активізувалося лише після того, як підприємці почали рекомендувати програму один одному.
Голова профільного комітету закликав представників бізнесу ознайомитися з умовами програми, а у разі виявлення недоліків звертатися до нього безпосередньо для подальшого вдосконалення механізму.
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