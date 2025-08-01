НБУ з 2 серпня оновлює вимоги до методики оцінювання активів і зобов’язань страховика для розрахунку регулятивного капіталу

Національний банк України оновив вимоги до методики оцінки активів і зобов'язань для цілей розрахунку регулятивного капіталу страховика, які вступають в дію з 2 серпня 2025 року.

Як повідомляється на сайті НБУ серед нововведень, зокрема, встановлення процедури перевірки НБУ застосованої страховиком вартості об'єкта нерухомого майна для розрахунку регулятивного капіталу та наслідки ненадання страховиком документів для здійснення такої перевірки у вигляді застосування нульової вартості відповідного об'єкта.

Крім того розширено вимоги до суб'єктів оціночної діяльності, зокрема щодо наявності в них досвіду та бездоганної професійної репутації, що підтверджується відсутністю порушень вимог нормативно-правових актів у сфері оціночної діяльності та негативних рецензій на складені суб'єктами оціночної діяльності звіти про оцінку шляхом звернення до Фонду державного майна України та Національного банку

Також уточняються визначення вартості ОВДП та ОЗДП для розрахунку регулятивного капіталу з урахуванням накопиченого купонного доходу, та визначення страховиком у внутрішніх документах виду даних, які він використовує під час визначення вартості ОЗДП для розрахунку регулятивного капіталу.

Відповідні зміни до Положення про визначення методики оцінки активів і зобов'язань для цілей розрахунку регулятивного капіталу страховика передбачають для страховиків перехідний період до 31 грудня 2025 року для приведення своєї діяльності у відповідність до нових вимог.