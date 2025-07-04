Бізнес підтримав проєкт закону про страхування воєнних ризиків, проте надав додаткові пропозиції

Компанії-члени Європейської бізнес асоціації підтримали прийняття законопроєкту №12372 "Про систему страхування воєнних ризиків" у першому читанні, проте бізнес все одно надав декілька зауважень.

"Ухвалення законопроєкту в поточній редакції дозволить розпочати парламентське обговорення та забезпечити доопрацювання документа за участі профільних фахівців. Адже створення системи страхування воєнних ризиків - це критично важливий крок для залучення інвестицій та відновлення економіки", - йдеться в повідомленні на сайті асоціації в п'ятницю.

Як нагадали в ЄБА, 27 вересня 2024 року відбулося обговорення робочої версії законопроєкту за участі представників бізнесу, Нацбанку, Мінекономіки, Мінфіну та Світового банку. За результатами обговорення асоціація надіслала свої пропозиції до НБУ та Мінекономіки.

У фінальній редакції законопроєкту було враховано одну з ключових пропозицій асоціації - скасування обов'язкового страхування вантажів під час перевезення.

Водночас, наголошують в ЄБА, залишаються актуальними та потребують врахування інші зауваження бізнесу. Вони стосуються забезпечення правової визначеності щодо положень про обов'язкове страхування, визначення вичерпного переліку об'єктів обов'язкового страхування, виключивши норму про можливість розширення цього переліку і постійної його зміни.

Також бізнес вважає, що варто вилучити із переліку об'єктів обов'язкового страхування "передане в заставу". В ЄБА зазначають, що така вимога може ускладнити фінансування бізнесу, підвищити вартість кредитів та негативно вплинути на інвестиційні проєкти. До того ж у заставу банкам часто передається рухоме майно, як-от частки у статутному капіталі компаній, права на об'єкти права інтелектуальної власності, права вимоги тощо. Таке майно складно або взагалі неможливо застрахувати від воєнних ризиків.

Асоціація також наголошує на доцільності розвитку альтернативних механізмів захисту бізнесу від воєнних ризиків. Таким механізмом є добровільне страхування з держпідтримкою.

"Більшість підприємств, усвідомлюючи ризики, вже укладають договори добровільного страхування самостійно. Тому важливо передбачити державну підтримку для таких випадків, зокрема через стимулювання вигідних умов страхування, особливо для майна на території потенційно підвищеного та підвищеного ризику", - пояснили в асоціації.

Такий підхід, на думку бізнес-спільноти, є ефективнішим як для захисту бізнесу, так і для розвитку страхового ринку.

З відповідною позицією асоціація вже звернулася до голови парламентського фінкомітету Данила Гетманцева. Крім того, в ЄБА підкреслили, що представники бізнесу готові долучитися до подальших обговорень за участі представників парламенту, уряду та НБУ.

Як повідомлялося законопроект №12372 "Про систему страхування воєнних ризиків", зареєстровано у Верховній Раді 30 грудня 2024 року.

Він передбачає, що учасниками системи страхування воєнних ризиків є страхувальники, авторизовані страховики, а також страхові посередники та страховики, які мають право провадити діяльність з надання посередницьких послуг, перестраховики-нерезиденти, Державне агентство.

Також пропонується запровадження трирівневого страхування воєнних ризиків.

Раніше голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев у Телеграм-каналі зазначав, що цей законопроект вимагає глибокого доопрацювання.