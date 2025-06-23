МТСБУ у травні збільшила кількість виплат із ФЗП у 3,2 раза, суму - у 2,5 раза

Кількість регламентних виплат із Фонду захисту потерпілих (ФЗП) Моторного (транспортного) страхового бюро України (МТСБУ) у травні 2025 року зросла майже у 3,2 раза порівняно з аналогічним періодом 2024 року - до 2,561 тис., повідомляється на сайті Бюро.

При цьому загальна сума виплат за травень склала 125,9 млн грн, у 2,5 раза первищивши показник аналогічного періоду рік тому.

Найбільшу частку регламентних виплат МТСБУ у травні-2025 становили виплати зі страхових компаній, які втратили членство у Бюро. Загалом у цей звітний місяць проведено 1,991 тис. виплат на загальну суму 76,39 млн грн, або 60,6% від усіх виплат Фонду захисту потерпілих.

Наступною вагомою категорією є виплати потерпілим у ДТП з вини незастрахованого транспортного засобу. З таких випадків у травні 2025 року МТСБУ провело 468 регламентних виплат на загальну суму 42,05 млн грн. Порівняно з травнем-2024 кількість таких виплат зменшилася на 4,7%, а їхня загальна сума зросла на 29%.

Виплати за незастраховані транспортні засоби у травні 2025 року становили 33,4% із загальної суми виплат ФЗП (у 2024 році - 65,1%).

Крім того, МТСБУ виплатило 5,56 млн грн постраждалим у ДТП з вини водіїв пільгової категорії. За травень 2025 року Бюро провело 81 таку виплату, що на 45,64% менше за кількістю та на 43,6% за сумою порівняно з аналогічним періодом торік.

Знизилася також з 8 до 7 кількість відшкодувань за ДТП з вини невстановлених транспортних засобів, загальна сума яких сягнула 0,53 млн грн.

В пресрелізі зазначається також, що МТСБУ у травні повернуло 1,28 млн грн гарантійних внесків страховим компаніям - членам Бюро.

МТСБУ є єдиним в Україні об'єднанням страховиків, які здійснюють обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів за шкоду, заподіяну третім особам. Членами Бюро є 27 страхових компаній.

