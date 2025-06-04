Середня премія з ОСЦПВ за 4 міс.-2025 становила 2,999 тис. грн, середні збитки - 38,6 тис. грн - МТСБУ

Середня премія за договорами обов'язкового страхування автоцивільної відповідальності (ОСЦПВ) у січні-квітні 2025 року становила 2,999 тис. грн, середні збитки -38,614 тис. грн, повідомляється на сайті Моторного (транспортного) страхового бюро України (МТСБУ).

Зазначається також, що середня виплата за шкоду, заподіяну майну внаслідок ДТП, становила 50,333 тис. грн, за "європротоколом" - 22,638 тис. грн, а за заподіяну здоров'ю шкоду - 59,691 тис. грн.

Як повідомлялося, страхові компанії-члени МТСБУ у січні-квітні 2025 року уклали 2,130 млн договорів обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів (ОСЦПВ), що на 7,68% менше, ніж у відповідний період торік.

В електронній формі укладено 2,118 млн договорів (+24%).

Члени Бюро за січень-квітень 2025 року збільшили збір страхових платежів за полісами ОСЦПВ у 2,2 раза - до 6,373 млрд грн, зокрема за електронними договорами - на 6,348 млрд грн (більше в 2,8 раза).

Загальний обсяг нарахованих страхових відшкодувань за внутрішніми договорами страхування виріс на 19,26% - до 1,897 млрд грн, зокрема 482,3 млн грн виплачено з використанням "європротоколу" (+56,34%).

Бюро також зафіксувало зростання на 0,51% кількості врегульованих вимог щодо страхового відшкодування - до 49,122 тис., включаючи дані стосовно використання "європротоколу" - 21,305 тис. (+22,7%).

МТСБУ є єдиним в Україні об'єднанням страховиків, які здійснюють обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів за шкоду, заподіяну третім особам. Членами Бюро є 28 страхових компаній.