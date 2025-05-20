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АНАЛІТИКА

Середня премія за ОСЦПВ з початку 2025р зросла в 2,4 раза, середній збиток - на 18,6% - МТСБУ

14:14 20.05.2025 |

Страхування

 

Середня премія за договорами обов'язкового страхування автоцивільної відповідальності (ОСЦПВ) у січні-квітні 2025 року становила 2,992 тис. грн, що у 2,35 раза більше, ніж за аналогічний період рік тому (1,259 тис. грн), повідомляється на сайті Моторного (транспортного) страхового бюро України (МТСБУ).

При цьому середній збиток у зазначений період становив 38,614 тис. грн (+18,6%).

Середня виплата за шкоду, заподіяну майну внаслідок ДТП, зросла до 50,333 тис. грн (+25,2%) з 40,190 тис. грн у січні-квітні торік, за "європротоколом" збільшилася до 22,638 тис. грн (+28,5%), а за заподіяну шкоду здоров'ю - до 59,691 тис. грн (+8,6%).

Як повідомлялося, страхові компанії-члени МТСБУ в січні-квітні 2025 року уклали 2,13 млн договорів ОСЦПВ, що на 7,68% менше, ніж у відповідний період торік, з них в електронній формі укладено 2,118 млн договорів (+24%).

Члени Бюро за січень-квітень 2025 року наростили збір страхових платежів за полісами ОСАЦВ у 2,2 раза - до 6,373 млрд грн, зокрема за електронними договорами - на 6,348 млрд грн (більше у 2,8 раза).

Загальний обсяг нарахованих страхових відшкодувань за внутрішніми договорами страхування збільшився на 19,26% - до 1,897 млрд грн, враховуючи 482,3 млн грн, виплачених з використанням "європротоколу" (+56,34%).

Бюро також зафіксувало зростання на 0,51% кількості врегульованих вимог щодо страхового відшкодування - до 49,122 тис., включно з даними щодо використання "європротоколу" - 21,305 тис. (+22,7%).

МТСБУ є єдиним в Україні об'єднанням страховиків, які здійснюють обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів за шкоду, заподіяну третім особам. Членами Бюро є 28 страхових компаній.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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