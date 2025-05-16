Наглядові Ради МТСБУ по «Зеленій карті» та ОСЦПВ обрали голів

Наглядова рада Моторно (транспортного) страхового бюро України (МТСБУ) з міжнародних питань на засіданні 14 травня обрала своїм головою Максима Межебицького, першого заступника голови правління СК "АРКС", повідомляється на сайті Моторного бюро.

Крім того наглядова ради МТСБУ з питань внутрішнього страхування та загальних питань діяльності Бюро (ОСЦПВ) на засіданні 15 травня обрала головою Василя Зубача заступника генерального директора з правових питань СК "Гардіан".

Під час засідань також було ухвалено ряд важливих рішень, зокрема, затверджені регламенти проведення засідань ради МТСБУ з міжнародних питань та ОСЦПВ, що створить чіткі правила та стандарти для ефективної роботи цього колегіального органу.

Як повідомлялось, загальні збори членів МТСБУ 24 квітня 2025 обрали наглядову раду щодо обов'язкового страхування автоцивільної відповідальності , в яку увійшли представники страхових компаній "Аркс", "ВУСО", "Гардіан", "Євроінс Україна", "Княжа ВІГ", НАСК "Оранта" та "Уніка".

Крім того, збори повних членів МТСБУ, що відбулися цього ж дня, обрали Раду з міжнародних питань. До її складу увійшли страхові компанії "Аркс", "Гардіан", НАСК "Оранта", СГ "ТАС", УСГ.

МТСБУ є єдиним об'єднанням страховиків, які здійснюють обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів за шкоду, заподіяну третім особам.