ЕКА за 4 міс. застрахувало зовнішньоекономічні контракти 33 українських підприємств

Експортно-кредитне агентство (ЕКА) за січень-квітень 2025 року застрахувало зовнішньоекономічні контракти 33 українських підприємств, забезпечивши таким чином 5,35 млрд грн майбутньої експортної виручки, повідомляється на сайті Минекономіки.

При цьому підкреслюється, що за аналогічній період минулого року обсяг підтриманого експорту становив 1,7 млрд грн.

"Таке зростання свідчить про те, що бізнес бачить ефективність цього інструменту захисту. Страхування експортних контрактів дало виробникам можливість знизити ризики неплатежів і отримати доступ до банківського фінансування. Це допомагає компаніям масштабувати виробництво і виходити на нові ринки", - зазначив заступник міністра економіки України Андрій Телюпа.

Найактивніше за цей час експорт страхували компанії з Львівської (1,37 млрд грн), Хмельницької (1,31 млрд грн) та Волинської (1,12 млрд грн) областей. Українські підприємства експортували меблі, продукти харчування, деревину, вироби з деревини та продукти переробки овочів і фруктів до Польщі, Нідерландів, Литви, Естонії, Великої Британії та інших країн.

Найбільшими партнерами ЕКА серед банків у цей період стали: Кредитвест Банк - 109 млн грн виданих кредитів, Ощадбанк - 92,5 млн грн, Укргазбанк - 90 млн грн.

Експортно-кредитне агентство України (ЕКА) - державна установа, яка підтримує несировинний експорт шляхом страхування ризиків підприємств та банків. Агентство страхує зовнішньоекономічні контракти, експортні кредити, банківські гарантії, а також інвестиційні кредити від воєнних ризиків.

