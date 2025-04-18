Система страхування воєнних ризиків може запрацювати досить швидко після прийняття відповідного законопроєкту - Рожкова

Після прийняття парламентом законопроєкту "Про систему страхування воєнних ризиків" ця система може запрацювати досить швидко.

Згідно з повідомленням на сторінці Національного банку України (НБУ) в "Фейсбук", таку думку висловила перший заступник голови НБУ Катерина Рожкова на зустрічі з представниками American Chamber of Commerce in Ukraine.

Вона нагадала, що розроблений Нацбанком за участю експертів Світового банку, Міністерства економіки й Міністерства фінансів законопроект з грудня 2024 року знаходиться в профільному комітеті Верхової Ради, і висловила сподівання на його швидкий розгляд.

"Розбудова повнофункціональної системи страхування воєнних ризиків є критично важливим завданням для України в умовах війни з огляду на невелику ємність українського страхового ринку та обмежений доступ до ринку міжнародного перестрахування", - підкреслила перший заступник голови НБУ.

Рожкова також зазначила, що ключовими деталями законопроєкту є обов'язкове страхування об'єктів застави за банківськими кредитами та об'єктів житлового будівництва протягом всього періоду нового будівництва, реконструкції або капітального ремонту, що сприятиме зростанню попиту на інвестиційні кредити, підвищить якість застави й відповідно знизить банківську премію за ризик при кредитуванні.

За наявності договору страхування воєнних ризиків з міжнародними компаніями або спеціалізованими державними установами, зокрема ЕКА, укладення нового договору за новим законом не вимагатиметься. Надалі перелік ризиків, що можуть бути застраховані в межах системи, може бути розширений, зокрема після війни - на політичні та кліматичні ризики, ризики техногенних катастроф, тобто на напрями, які ринок не готовий на себе брати. Отож, розвитком цієї системи на перших етапах опікуватиметься держава.

Що стосується вітчизняних страхових компаній, зазначила Рожкова, то вони можуть працювати з агенцією як посередники, за що отримуватимуть винагороду, або безпосередньо як страховики, беручи на себе частину ризику, та опікуватимуться питаннями фіксації й оцінки збитків. З часом роль агенції буде ще більше звужуватися, адже держава не має на меті замінити собою ринок. Державна агенція зможе запропонувати міжнародним перестраховикам долучитися до системи та пакетно перестраховувати накопичені ризики, адже невеликі обсяги їм не цікаві, а великі обсяги окремі компанії в роздрібному сегменті ринку не генерують.

Рожкова відмітила, що набір страхових продуктів та умови страхових договорів буде стандартним, однак це не відміняє потенційну можливість учасників ринку застрахувати на добровільній основі інші об'єкти, використовуючи продукти агенції та попередньо узгодивши з нею можливість перестрахування.

"Більш ніж за три роки війни вітчизняний страховий ринок змінився й сьогодні окремі страховики вже укладають договори страхування воєнних ризиків. Проте загальний розмір капіталу страховиків, авторизованих в Україні, станом на 31 грудня 2024 року становить лише 18,3 млрд грн ($444 млн), що недостатньо для забезпечення масштабного покриття воєнних ризиків", - підкреслила вона.