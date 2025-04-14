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Страховики-члени МТСБУ у І кв. збільшили збір платежів з ОСЦПВ у 2,3 раза, скоротили кількість договорів на 8,8%
12:24 14.04.2025 |
Страхові компанії-члени Моторного (транспортного) страхового бюро України (МТСБУ) у січні-березні 2025 року уклали 1,519 млн договорів обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів (ОСЦПВ), що на 8,83% менше аналогічного показника в 2024 році.
Згідно з оприлюдненими на сайті МТСБУ даними, в електронній формі укладено 1,509 млн. договорів, що на 22,62% більше, ніж за перші три місяці минулого року.
Члени Бюро за січень-березень 2025 року збільшили збір страхових платежів за полісами ОСЦПВ у 2,2 раза - до 4,520 млрд грн, зокрема, за електронними договорами - на 4,499 млрд грн (+2,7 раза).
Загальний обсяг нарахованих страхових відшкодувань за внутрішніми договорами страхування зріс на 18,67% - до 1,401 млрд грн, зокрема, 348,1 млн грн виплачено з використанням "європротоколу" (+46,35%).
Бюро також зафіксувало зростання на 1,3% кількості врегульованих вимог щодо страхового відшкодування - до 37,07 тис., включаючи дані стосовно використання "європротоколу" - 15,926 тис. (+20,60%).
МТСБУ є єдиним в Україні об'єднанням страховиків, які здійснюють обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів за шкоду, заподіяну третім особам. Членами Бюро є 28 страхових компаній.
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