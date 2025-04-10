Фінансові новини
- |
- 10.04.25
- |
- 19:31
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
В Україні запрацювала нова програма страхування інвестицій від воєнних ризиків з покриттям збитків до $50 млн
13:39 10.04.2025 |
Страхова компанія ARX (Київ) спільно зі страховим брокером McGill and Partners та за посередництва компанії FortuneGuard запустили програму страхування від воєнних ризиків для компаній, що працюють в Україні, сповістив урядовий офіс UkraineInvest, повідомивши про підписання відповідного меморандуму про співпрацю зі страховою компанією ARX.
"Сьогодні, коли Україна під час війни створила безпрецедентну систему супроводу та захисту інвестора, особливу увагу ми приділяємо страхуванню інвестицій від військових ризиків. Підписання цього меморандуму - важливий крок до забезпечення більшої передбачуваності та безпеки капіталовкладень"- підкреслив Олександр Мельниченко, в.о. виконавчого директора UkraineInvest.
Згідно з меморандумом, вищезгадана програма надає інвесторам страховий захист активів та проектів із лімітом покриття до $50 млн. Вона покриває широкий спектр воєнних ризиків, зокрема фізичні пошкодження, спричинені ракетними ударами, атаками дронів та уламками систем ППО.
Програма пропонує захист для комерційної нерухомості, проєктів "зеленої" енергетики, інвестицій в акціонерний капітал, будівельних проектів, промислових підприємств, логістичних хабів та складів, аграрного та продовольчого бізнесу.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Нацбанк спрямував запит до МІБ щодо витрат «Справи громад» та БФ Порошенка на ЗСУ, стверджують у «Євросолідарності»
ТОП-НОВИНИ
|Китай вважає безвідповідальними заяви про участь його громадян у «конфлікті в Україні»
|«Транспортний безвіз» між Україною та ЄС автоматично продовжено до кінця 2025 року
|Неоднозначна асоціація: які проблеми та «перемоги» України проявив візит Шмигаля до ЄС
|Мінфін підготував законопроєкт, що передбачає щорічну передачу даних в ДПС інтернет-платформами
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Штраф за відсутність страховки у 2025 році: які нові суми?
У РУБРИЦІ
|Долар прискорив спад до євро, єни та фунта
|В Україні запрацювала нова програма страхування інвестицій від воєнних ризиків з покриттям збитків до $50 млн
|Фінкомітет рекомендує ухвалити в цілому законопроєкт щодо компенсації учасникам бойових дій витрат на ОСЦПВ
|НБУ послабив довідковий курс гривні до 41,3737 грн/$1
|ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 10.04.25
|Ціни на золото підскочили, оскільки зростання напруженості між США і Китаєм затьмарило зниження мит Трампа
|Нафта відступає, незважаючи на митну паузу, через ескалацію торговельної війни між США та Китаємс
Бізнес
|Razer призупиняє продажі ноутбуків у США
|Microsoft зупинила проєкт із будівництва дата-центрів в Огайо на $1 млрд
|У Великій Британії розробляють алгоритм «прогнозування вбивств» — The Guardian
|Вперше у світі: Китай налаштував ШІ з 1 млрд параметрів на квантовому комп'ютері
|Прискорить гаджети на 15%: TSMC створила «найдосконаліший у світі» 2-нм чип
|Google платить зарплату ШІ-інженерам ще рік після звільнення — щоб вони не йшли до конкурентів
|Попит на електромобілі в Україні в березні зріс на 6% за рахунок вживаних