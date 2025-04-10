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АНАЛІТИКА

В Україні запрацювала нова програма страхування інвестицій від воєнних ризиків з покриттям збитків до $50 млн

13:39 10.04.2025 |

Страхування

 

Страхова компанія ARX (Київ) спільно зі страховим брокером McGill and Partners та за посередництва компанії FortuneGuard запустили програму страхування від воєнних ризиків для компаній, що працюють в Україні, сповістив урядовий офіс UkraineInvest, повідомивши про підписання відповідного меморандуму про співпрацю зі страховою компанією ARX.

"Сьогодні, коли Україна під час війни створила безпрецедентну систему супроводу та захисту інвестора, особливу увагу ми приділяємо страхуванню інвестицій від військових ризиків. Підписання цього меморандуму - важливий крок до забезпечення більшої передбачуваності та безпеки капіталовкладень"- підкреслив Олександр Мельниченко, в.о. виконавчого директора UkraineInvest.

Згідно з меморандумом, вищезгадана програма надає інвесторам страховий захист активів та проектів із лімітом покриття до $50 млн. Вона покриває широкий спектр воєнних ризиків, зокрема фізичні пошкодження, спричинені ракетними ударами, атаками дронів та уламками систем ППО.

Програма пропонує захист для комерційної нерухомості, проєктів "зеленої" енергетики, інвестицій в акціонерний капітал, будівельних проектів, промислових підприємств, логістичних хабів та складів, аграрного та продовольчого бізнесу.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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