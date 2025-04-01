Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

В Україні запрацював новий механізм страхування воєнних ризиків

 

В Україні на практиці почав працювати механізм страхування воєнних ризиків, створений Європейським банком реконструкції та розвитку спільно з міжнародним брокером Aon. Про це в понеділок, 31 березня, повідомила пресслужба ЄБРР.

Українські страхові компанії ІНГО, Colonnade та Uniqa вже почали пропонувати поліси для захисту наземних вантажних перевезень, автотранспорту та залізничного рухомого складу завдяки перестрахуванню від першої міжнародної перестрахової компанії MS Amlin, що приєдналася до програми.

За перші тижні роботи програми були оформлені страхові поліси на суму понад 5 млн євро, що свідчить про великий попит.

Поліси придбали компанії з сільськогосподарського сектору, які у повідомленні не вказані.

У разі повної потужності гарантія ЄБРР дозволить страхувати товари й транспортні засоби вартістю до 1 млрд євро щороку.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,4228
  0,0559
 0,13
EUR
 1
 44,8278
  0,0806
 0,18

Курс обміну валют на вчора, 10:31
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1000  0,03 0,07 41,7432  0,01 0,01
EUR 44,5440  0,11 0,24 45,3012  0,13 0,28

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,4800  0,01 0,04 41,5000  0,02 0,04
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес