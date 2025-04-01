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В Україні запрацював новий механізм страхування воєнних ризиків
23:17 31.03.2025 |
В Україні на практиці почав працювати механізм страхування воєнних ризиків, створений Європейським банком реконструкції та розвитку спільно з міжнародним брокером Aon. Про це в понеділок, 31 березня, повідомила пресслужба ЄБРР.
Українські страхові компанії ІНГО, Colonnade та Uniqa вже почали пропонувати поліси для захисту наземних вантажних перевезень, автотранспорту та залізничного рухомого складу завдяки перестрахуванню від першої міжнародної перестрахової компанії MS Amlin, що приєдналася до програми.
За перші тижні роботи програми були оформлені страхові поліси на суму понад 5 млн євро, що свідчить про великий попит.
Поліси придбали компанії з сільськогосподарського сектору, які у повідомленні не вказані.
У разі повної потужності гарантія ЄБРР дозволить страхувати товари й транспортні засоби вартістю до 1 млрд євро щороку.
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