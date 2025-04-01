МВФ оцінить доцільність оновлення вимог до розкриття інформації страховими й перестраховими брокерами до кінця 2025р - меморандум

Доцільність оновлення вимог до розкриття інформації страховими й перестраховими брокерами необхідно оцінити до кінця грудня 2025 року, про це йдеться в оновленому меморандумі за результатом сьомого перегляду Програми розширеного фінансування EFF для України, оприлюдненому на сайті Міжнародного валютного фонду (МВФ).

"Ми також оцінимо доцільність оновлення вимог до розкриття інформації для страхових та перестрахових брокерів до кінця грудня 2025 року", - сказано в документі.

Крім того, з метою прозорості страхового ринку, аудитори повинні підтвердити наявність у страховиків прийнятних активів та оцінити їхню вартість на 2023 фінансовий рік.

Щодо системи страхування воєнних ризиків, то, як наголосили в МВФ, щоб дотримати інтересів домогосподарств та бізнесу, а також сприяти відшкодуванню збитків від матеріалізації воєнних ризиків в Україні, робоча група FSC в грудні 2024 року підготувала та внесла до парламенту законопроект після громадських консультацій.

"Ми будемо тісно співпрацювати з відповідним комітетом у парламенті, щоб сприяти його ухваленню до кінця червня 2025 року", - підкреслюється в документі.

Як повідомлялося, законопроект №12372 "Про систему страхування військових ризиків", автором якого є група народних депутатів, зареєстрований у Верховній Раді 30 грудня 2024 року.