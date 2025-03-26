НБУ оцінює перехід ринка ОСЦПВ на нові вимоги на відмінно - Рожкова

Національний банк України (НБУ) оцінює перехід ринку обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів (ОСЦПВ) з 1 січня 2025 року на нові умови на відмінно, повідомила перша заступниця голови Національного банку України Катерина Рожкова в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

"Перейшли на відмінно. Процес був дуже плавним і зрозумілим для всіх. Паралельно діють старі (укладені в минулому році на умовах попереднього закону - ІФ-У) та нові поліси", - сказала вона.

При цьому Рожкова відзначила, що Моторне бюро добре підготувалося з точки зору корпоративного управління та внутрішніх процедур.

"Ми не бачимо проблем, принаймні зараз. Для остаточної оцінки потрібно попрацювати за новими правилами принаймні рік. Але, на моє переконання, страховий ринок і власники автотранспорту спокійно перейшли на нові умови", - сказала вона.

Говорячи, про роботу Моторного бюро після набуття чинності нового закону про ОСЦПВ, Рожкова зазначила, що НБУ фактично став регулятором МТСБУ, а бюро - його піднаглядним.

Наразі в МТСБУ дворівнева структура корпоративного управління. Нацбанк нарешті більше не виконує функції Координаційної ради бюро, натомість маємо право затверджувати та вимагати заміни топ-менеджменту, в разі наявності порушень в діяльності Члени МТСБУ самі обирають, хто ними керуватиме (членів виконавчого органу), а НБУ узгоджує ці кандидатури і може вимагати припинення повноважень.

По-друге, запроваджено обов'язкову звітність щодо формування й використання фондів, а також її обов'язковий щорічний аудит з публічним оприлюдненням його результатів, як для банків. Якщо фонди нижче критичного рівня, Моторне бюро має право підвищувати їх за рахунок збільшення відрахувань страхових компаній-членів бюро, але звітуватиме, куди ці фонди використані.