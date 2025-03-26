Частина страхових компаній може залишити ринок, тож консолідація триватиме - Рожкова

Частина страхових компаній може залишити ринок у процесі виконання вимог Директиви Solvency II, тож консолідація триватиме, заявила перша заступниця голови Національного банку України (НБУ) Катерина Рожкова в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

"З січня 2024 року набув чинності новий закон "Про страхування". Він набагато складніший та жорсткіший, ніж попередній, та спрямований на імплементацію директиви ЄС Solvency II", - підкреслила вона.

При цьому Рожкова уточнила, що наразі діє трирівнева структура регулятивного капіталу страховиків, коли кожен рівень має свої граничні пропорції. Також збільшилися нормативні вимоги до розміру капіталу, в тому числі до його мінімальної суми.

"Ну, і це ще не все. Директива Solvency II, до імплементації якої ми йдемо в межах євроінтеграції, передбачає складніший підхід до якості активів. Прямого переліку прийнятних активів не буде, натомість з'явиться вимога до їх ринкової оцінки, а також оцінки ризиків, пов'язаних з такими інвестиціями, що потребуватиме серйозних технологічних підходів та навчання персоналу", - підкреслила вона.

Рожкова нагадала, що ставши регулятором страхового ринку НБУ в першу чергу сконцентрувалися на питаннях розкриття структури власності страхових компаній і формування страхових резервів. Це було початком очищення ринку.

"Далі, коли ми запровадили додаткові вимоги до активів, зокрема прибравши звідти незрозумілі цінні папери та обмеживши нерухомість, низка компаній або пішла сама через неготовність виконувати нормативи, або була виведена з ринку за рішенням регулятора. Це була перша хвиля очищення ринку", - зазначила вона.

За словами Рожкової, з ринку переважно йдуть ті компанії, що реально не займалися класичним страхуванням. Вони або були частиною певних схем оптимізації, або особливо не розвивалися, і розуміють, що виконати вищезгадані вимоги не зможуть, відповідно їх акціонери не зможуть отримати очікуваний прибуток. Компанії, які не мають фінансової можливості стати частиною такого ринку, консолідуватимуться.

Як приклад вона навела Ядерний страховий пул, учасниками якого є 15 страхових компаній. "Згідно з міжнародною конвенцією з ядерного страхування, оператор ядерної установки повинен застрахувати свою відповідальність на 150 млн с.п.з. Це приблизно 8,3 млрд грн. В нас чотири оператори ядерних установок. Компанії, що в пулі, покривають лише 6,3% обсягу цієї відповідальності. Більшу частину ризиків покривають іноземні ядерні пули (70%). Але частина ризиків залишається не покритою, тож постає питання, як державі вирішити цю проблему. Це міжнародна конвенція, і треба знайти ресурс, щоб компенсувати не покриту частину", - сказала замглави НБУ.

"Консолідація - це не завжди погано. Як свідчить статистика, після скорочення кількості страховиків на дві третини активи цього сегменту ринку не зменшилися", підкреслила Рожкова.