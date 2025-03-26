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АНАЛІТИКА

Страховики можуть перейти на щомісячну звітність, найімовірніше, з наступного року – Рожкова

10:56 26.03.2025 |

Страхування

 

Національний банк планує перевести страховиків на подання щомісячної звітності за основними видами діяльності, найімовірніше, вже з наступного року, заявила перша заступниця голови Національного банку України (НБУ) Катерина Рожкова.

"Страхові компанії щодня продають поліси, врегульовують збитки. Ми б хотіли бачити дані за основними видами діяльності щомісяця. Найімовірніше, зміни будуть вже з початку наступного року, але поки що за окремими параметрами", - повідомила вона в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

При цьому Рожкова уточнила, що це стосується не всього комплексу звітності.

"Нам важливо вчасно бачити, що відбувається на ринку. Розуміючи, що ми будемо рухатися до Solvency II, наше завдання сьогодні - мати достатньо інформації.

Рожкова підкреслила, що, звісно, страховим компаніям нададуть перехідний період для безболісного переходу на нову звітність.

"Крім того, акти ЄС передбачають стрес-тестування страховиків. Ми ще до цього вищого пілотажу не дійшли, але маємо всі вимоги поступово імплементувати", - зазначила вона.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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