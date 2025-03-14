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Кількість договорів «Зеленої картки» в Україні за 2 міс. скоротилось на 11,8% - МТСБУ
14:34 14.03.2025 |
Нараховані страхові премії за договорами міжнародного страхування "Зелена картка", укладеними компаніями-членами Моторного (транспортного) страхового бюро України (МТСБУ), в січні-лютому 2025 року збільшились на 6,43% порівняно із аналогічним періодом 2024 року - до 835,6 млн грн.
Як повідомляється на сайті МТСБУ, кількість укладених договорів "Зелена картка" за цей період скоротилася на 11,8% - до 191,3 тис.
Також скоротилася сума відшкодувань, сплачених за вимогами - на 6,79%, до EUR7,131 млн, кількість оплачених вимог - на 12,3%, до 2,209 тис.
МТСБУ є єдиним об'єднанням страховиків, які здійснюють обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів за шкоду, заподіяну третім особам.
"Зелена картка" - система страхового захисту потерпілих у дорожньо-транспортній пригоді незалежно від країни їхнього місця проживання та країни реєстрації транспортного засобу. "Зелена картка" поширюється на територію 45 країн Європи, Азії та Африки.
Згідно з рішенням, ухваленим Генеральною асамблеєю Ради Бюро міжнародної системи автострахування "Зелена картка" в Люксембурзі в травні 2004 року, Україна з 1 січня 2005 року є повним членом цієї системи.
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