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АНАЛІТИКА

Ціна поліса автоцивілки в Україні з початку року зросла вдвічі

12:12 13.03.2025 |

Страхування

 

Набуття з 1 січня 2025 року чинності нового закону про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників автомобілів призвело до різкого зростання вартості поліса.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Державної служби статистики.

За даними статистичного відомства, середня вартість "послуги у сфері страхування особистого транспорту" зросла в лютому 2025 року до 4 599,2 гривень. Це у 2,1 раза більше, ніж у грудні минулого року - 2 188,8 гривень.

При цьому за весь минулий рік страхування подорожчало на 16,3%.

Новий закон про автоцивілку

Нагадаємо, новий закон про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників авто набув чинності з 1 січня 2025 року.

Новий передбачає поступове підвищення максимальних розмірів страхового відшкодування з січня 2025 року:

* за шкоду життю та здоров'ю - з 320 тисяч гривень до 500 тисяч гривень;

* за шкоду майну - зі 160 тисяч гривень до 250 тисяч гривень;

Наприкінці грудня в НБУ заявляли, що інформація про те, що з початку року поліси автоцивілки одразу зростуть у ціні в 2-2,5 раза, не відповідає дійсності.

Як зазначили в НБУ, вартість полісів з початку року зросте на 25-30%. У НБУ також нагадали, що новий закон не припиняє дію чинних полісів, а стосується тільки нових. І для пільгових категорій зберігається можливість оформлення поліса за 50% його вартості.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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