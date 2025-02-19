МТСБУ в січні збільшило кількість та загальну суму виплат із ФЗП у 2,1 раза

Кількість регламентних виплат з Фонду захисту потерпілих (ФЗП) Моторного (транспортного) страхового бюро України (МТСБУ) в січні 2025 року зросла порівняно з аналогічним періодом минулого року на 107%, до 1,311 тис., загальна сума виплат - на 108,7 млн грн.

При цьому зазначається, що найбільшу частку виплат склали регламентні виплати за зобов'язаннями страховиків, які втратили членство у МТСБУ через ліквідацію, банкрутство чи невідповідність вимогам регулятора. Раніше Бюро могло здійснювати такі виплати лише після офіційного визнання страховика банкрутом за рішенням суду. Проте завдяки змінам, передбаченим новим законом про ОСАГО, який набув чинності 1 січня 2025 року, застраховані водії отримали можливість одразу звертатися до МТСБУ щодо отримання компенсації за отриманими збитками внаслідок ДТП з вини водія, який має поліс страховика-колишнього члена Бюро.

Впровадження цього механізму призвело до значного зростання кількості звернень до Бюро за такими випадками - з 5 виплат у січні 2024 року до 765 у січні 2025-го. Загальна сума виплат за цією категорією становить 33,3 млн грн.

Наступною вагомою категорією є виплати потерпілим у ДТП з вини незабезпеченого транспортного засобу. За такими випадками МТСБУ провело 388 регламентних виплат та загальну суму 28,6 млн грн, що на 1,57%, та на 19% більше, ніж у січні торік. Питома вага виплат за незастраховані транспортні засоби у січні-2025 становить 37,4% із загальної суми виплат ФЗП (для порівняння, у 2024 році - 65,5%).

МТСБУ також повідомляє, що на 59,5% збільшилися сума проведених виплат Бюро, які здійснені за водіїв пільгової категорії. За січень 2025 року кількість таких виплат склала 147 од (+29%), сума виплат - 11,4 млн грн (+59,9%). Питома вага виплат за пільговиків становить 15%.

До того ж минулого місяця МТСБУ повернуло 2,7 млн грн гарантійних внесків страховикам та одну регламентну виплату на 108 тис. грн постраждалому в ДТП з вини невстановленого транспортного засобу.

Від початку року середній розмір регламентної виплати МТСБУ становить 56,9 тис. грн. Водночас у розрізі окремих категорій цей показник значно збільшився порівняно з 2024 роком.