Страховики у січні-2025 збільшили збір платежів з ОСЦПВ в 2,1 рази, скоротили кількість договорів на 8,9%

Страхові компанії-члени Моторного (транспортного) страхового бюро України (МТСБУ) у січні 2025 року уклали 506,8 тис. договорів обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів (ОСЦПВ), що на 8,89% менше, ніж за аналогічний період 2023 року.

Згідно з оприлюдненими на сайті МТСБУ даними, в електронній формі укладено 500,6 тис. договорів, що на 21,8% більше, ніж у січні минулого року.

Члени Бюро за січень 2025 року збільшили збір страхових платежів за полісами ОСЦПВ в 2,1 рази порівняно з аналогічним періодом 2024 року - до 1,440 млрд грн, зокрема, за електронними договорами на 1,429 млрд грн (+2,6 рази).

Загальний обсяг нарахованих страхових відшкодувань за внутрішніми договорами страхування збільшився на 21,4% - до 486,4 млн грн, зокрема, 116,1 млн грн виплачено з використанням "європротоколу" (+41,7%).

Бюро також зафіксувало зростання кількості врегульованих вимог про страхове відшкодування на 6,74% - до 13,343 тис., включно з даними щодо використання "європротоколу" - 5,6 тис. (+23,05%).

МТСБУ є єдиним в Україні об'єднанням страховиків, що здійснюють обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів за шкоду, заподіяну третім особам. Членами Бюро є 31 страхова компанія.