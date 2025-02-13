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Використання електронного «європротоколу» у 2024 р. зросло на 50% - МТСБУ
13:52 13.02.2025 |
Понад 36% випадків самостійного оформлення дорожньо-транспортних пригод (ДТП) за минулий рік було зроблено в електронному вигляді (19,953 тис. випадків), що на 50% більше за показник 2023 року, повідомляє Моторне (транспортне) страхове бюро України на своєму сайті.
При цьому наголошується, що найактивніше сервісом "європротоколу" користуються у великих містах України, де динамічний трафік змушує водіїв шукати швидкі та зручні рішення.
Загалом у 2024 році за допомогою "європротоколу" було врегульовано 54,849 тис. ДТП, або 38,5% загальної кількості та на 6,5% більше, ніж роком раніше. За ними було виплачено понад 1 млрд грн страхового відшкодування потерпілим (середня виплата склала - 18,852 тис. грн).
При цьому МТСБУ підкреслює, що якщо у 2024 році застосування "європротоколу" обмежувалося розміром збитків до 80 тис. грн, то з 1 січня 2025 року цей ліміт скасування та компенсація здійснюється в межах страхової суми за шкоду, заподіяну майну, вказаному в договорі страхування: для договорів, укладених у 2024 році, - до 160 тис. грн, для договорів, укладених у 2025 році, - до 250 тис. грн.
Як повідомлялося, "європротокол" - це спеціальний документ для самостійного оформлення ДТП його учасниками без залучення підрозділів Нацполіції. На підставі "європротоколу" здійсниться страхова виплата. Оформлення ДТП за допомогою "європротоколу" дозволяє уникнути виклику поліції та адміністративної відповідальності: не накладається штраф за порушення правил дорожнього руху, не вилучається посвідчення водія, а матеріали справи не передаються до суду.
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