Державно-приватна схема перестрахування може принести користь ринкам ЄС - Fitch

Страхові ринки в Європейському Союзі (ЄС) можуть отримати вигоду, якщо нещодавні пропозиції щодо створення загальноблокової схеми державно-приватного перестрахування збитків, пов'язаних із кліматом, просунуться вперед, повідомляє сайт Reinsurance News з посиланням на міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings.

Як повідомлялося, ці пропозиції були опубліковані в спільному документі Європейського центрального банку (ЄЦБ) та Європейського управління зі страхування та професійних пенсій у грудні 2024 року, спрямованого на підвищення фінансової стійкості страховиків шляхом об'єднання ризиків у всьому ЄС для більшої диверсифікації та стабільності.

Fitch також вважає, що в cвіті посилення кліматичних змін державні схеми перестрахування можуть допомогти страховим та перестрахувальним компаніям продовжувати надавати покриття в регіонах з високим ризиком, до яких інакше було б мало апетиту.

Як зазначає Fitch, схема ЄС має бути доповненням до національних підходів, а не заміною, і зберігати цілісність існуючих схем.

Ці пропозиції можуть стати значним кроком до усунення прогалини в страховому захисті від природних катастроф, зростаючої через збільшення частоти подій, пов'язаних з кліматом, та завданої ними шкоди. "Лише близько чверті економічної шкоди від природних катастроф в ЄС протягом 1981-2023 років були застраховані, і ця цифра знижується", - наголошується в повідомленні.

На думку агентства, серйозною проблемою, що висвітлюється пропозиціями, є також питання страхування та доступності у зонах високого ризику.

"Поки не буде створено надійних державних механізмів перестрахування, страховики, ймовірно, скоротять охоплення в цих регіонах", - застерігає Fitch Ratings.

За даними опитування Fitch підчас нещодавнього заходу Insurance Insights у Лондоні, 69% учасників вважають, що скорочення страхового покриття у зонах високого ризику буде неминучим наслідком зміни клімату для сектору в 2025 році.

"Цей подвійний підхід до перестрахування та державного фінансування призначений для зменшення ризиків макроекономічної та фінансової стабільності, пов'язаних із незастрахованими збитками, шляхом уточнення розподілу відповідальності між приватним та державним секторами" - пояснює агентство.