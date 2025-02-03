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Розрив у страховому захисті від природних катастроф оцінюється на рівні 60% - WTW

13:25 03.02.2025 |

Страхування

 

Розрив у страховому захисті від природних катастроф оцінюється на рівні 60%, оскільки 2024 рік став першим роком, у якому потепління перевищило 1,5°C, наголошується в огляді природних катастроф глобального страхового та перестрахувального брокера WTW (липень - грудень 2024 року), опублікованому на його сайті.

Також зазначається, що стихійні лиха продовжували створювати напругу на світових ринках. Торік глобальні страхові збитки перевищили $140 млрд, п'ятий рік поспіль перевищуючи $100 млрд. Загальні економічні збитки становлять понад $350 млрд, що ще раз підкреслює недостатність стійкості до кліматичних ризиків. На додачу до цього тиску лісові пожежі в Лос-Анджелесі вже підвищили оцінки страхових збитків у районі $30-40 млрд за перші кілька тижнів 2025 року.

Основні природні катастрофи 2024 року включали найдорожчу природну катастрофу в Іспанії (повінь у Валенсії зі збитками на EUR3,7 млрд), найвищі за всю історію страхові відшкодування у зв'язку зі стихійними лихами в Канаді ($5,6 млрд) , урагани "Хелен" і "Мілтон", що досягли берега у Флориді ($45 млрд).

В огляді наголошується на необхідності покращення моделювання ризиків, інноваційних страхових рішень, проактивної адаптації та заходів пом'якшення для подолання зростаючого впливу зміни клімату на економіку та суспільство.

"Огляд природних катастроф" - публікація, яка виходить раз на два роки і присвячена фізичним, вразливим та соціально-економічним факторам, що спричинило найбільші стихійні лиха.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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