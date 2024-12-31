До ключових змін у міжнародному страхуванні "Зелена картка", які наберуть чинності у 2025 році, належать:

* перехід на електронний формат "Зеленої картки";

* можливість для страхових компаній самостійно визначати розмір страхової премії;

* неможливість укладання договорів міжнародного страхування з початком дії у день їхнього укладання.

З 1 січня 2025 року всі країни-члени системи повинні будуть визнавати електронні сертифікати (відповідно до Рішення Генеральної Асамблеї). Водії зможуть пред'являти страховий сертифікат у цифровому вигляді, зберігаючи його, наприклад, у PDF-файлі на мобільному пристрої.

Про це LIGA.net розповів директор Бюро "Зелена картка" Олександр Салайчук.

"Українці вже давно звикли до укладання договорів онлайн. "Зелену картку" можна оформити в електронній формі з 2022 року. На сьогодні більша частина сертифікатів укладається саме так. Це зручно для водіїв. Однак до початку 2025 року для того, щоб можна було пред'являти "Зелену картку" компетентним контролюючим органам, водій був змушений роздруковувати сертифікат. Тепер - паперові копії будуть більше не потрібні", - каже він.

Вільне ціноутворення за договорами "Зелена картка", за словами Салайчука, означає, що з 2025 року страхові компанії в Україні отримають можливість самостійно визначати розмір страхової премії за договорами міжнародного страхування "Зелена картка", базуючись на внутрішніх критеріях оцінки ризиків та інших ринкових факторах.

"Таким чином ціноутворення стане конкурентним, що відкриє можливості для водіїв порівнювати ціни та вибирати найбільш вигідні пропозиції. При цьому коректно розрахований розмір страхової премії, яка сплачується страхувальником, є запорукою формування достатніх активів страховиком та виконання ним взятих зобов'язань", - зазначає Салайчук.

Відповідно до вимог законодавства, надавати послуги з міжнародного обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності мають право страхові компанії, які мають статус повного члена МТСБУ.

Особливу увагу директор Бюро "Зелена картка" акцентує на тому, що тепер українцям, які хочуть за кермом перетнути державний кордон, варто буде заздалегідь оформляти "Зелену картку", а не так як звикли це робити раніше - перед перетином кордону.

"Уже з 1 січня оформлений безпосередньо перед перетином кордону договір почне діяти лише на наступний день після його укладення. В день оформлення договір не надає страхового покриття для поїздок за кордон", - каже він.

Для того, щоб в'їхати на територію країн-членів системи "Зелена картка", у водія має бути дійсний сертифікат для в'їзду. Без нього водій може бути не допущений до в'їзду в іншу державу.