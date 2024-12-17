«Зелену карту» з 1 січня 2025р необхідно оформляти щонайменше за день до поїздки - попереджає МТСБУ

З 1 січня 2025 року міжнародний сертифікат "Зелена картка" починає діяти тільки на наступний день після його оформлення та внесення до Єдиної централізованої бази даних МТСБУ.

Як повідомляють на сайті Моторного (транспортного) страхового бюро України (МТСБУ), таку норму закріплено новим законом про ОСЦПВ, що набуває чинності з початку наступного року.

Раніше у водіїв була можливість оформити страховий сертифікат "Зелена карта", який починав свою дію в день його оформлення, безпосередньо перед перетином державного кордону.

Крім того, як повідомляється, з 1 січня 2025 року запроваджується вільне ціноутворення для всіх договорів страхування відповідальності водіїв. Це стосується і страхових сертифікатів "Зелена карта".

На сьогодні ціноутворення регулюється державою шляхом встановлення єдиних розмірів страхових платежів, які страхові компанії зобов'язані застосовувати під час тарифоутворення.

"Починаючи з 1 січня ці обмеження буде скасовано, і страхові компанії самостійно зможуть визначати параметри, які впливатимуть на формування вартості полісів, зважаючи на власні андерайтингові моделі та страхові портфелі, а також на інші чинники, що стосуються ризиків, спричинених настанням страхового випадку", - наголошується в повідомленні.

Ще одним нововведенням з початку наступного року стане повноцінна дія електронного сертифіката "Зеленої карти" в усіх країнах-членах системи. Тобто водії зможуть пред'являти страховий сертифікат у цифровому вигляді, зберігаючи його, наприклад, у PDF-файлі на мобільному пристрої в будь-якій країні, що входить до системи страхування.

При цьому МТСБУ рекомендує українським водіям перед виїздом за кордон роздрукувати і зберігати сертифікат у паперовому форматі для його пред'явлення на вимогу уповноважених іноземних контролюючих органів.

"Зелена картка" - система страхового захисту потерпілих у дорожньо-транспортній пригоді незалежно від країни їх місця проживання та реєстрації транспортних засобів країни. Поширюється на території 44 країн Азії та Європи.

Відповідно до рішення асамблеї Ради Бюро міжнародної системи автострахування "Зелена карта", ухваленого в Люксембурзі в травні 2004 року, Україна з 1 січня 2005 року є цілісною системою.