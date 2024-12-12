МТСБУ оголосив відбір СТО для акредитації

Моторне (транспортне) страхове бюро України (МТСБУ) оголошувало відбір осіб, які мають право провадити діяльність з ремонту транспортних засобів (СТО), повідомляється на сайті Бюро.

Для участі у відборі претенденти мають надати документи, що підтверджують їхню акредитацію: заповнений опитувальний лист (форму додано нижче), копії установчих або реєстраційних документів, які надають право здійснювати діяльність з ремонту транспортних засобів.

Документи необхідно подати особисто в офісі МТСБУ або надіслати електронною поштою.

Прийом документів заявників для акредитації здійснюватиметься з 11 до 25 грудня 2024 року включно.

