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МТСБУ оголосив відбір СТО для акредитації

 

Моторне (транспортне) страхове бюро України (МТСБУ) оголошувало відбір осіб, які мають право провадити діяльність з ремонту транспортних засобів (СТО), повідомляється на сайті Бюро.

Для участі у відборі претенденти мають надати документи, що підтверджують їхню акредитацію: заповнений опитувальний лист (форму додано нижче), копії установчих або реєстраційних документів, які надають право здійснювати діяльність з ремонту транспортних засобів.

Документи необхідно подати особисто в офісі МТСБУ або надіслати електронною поштою.

Прийом документів заявників для акредитації здійснюватиметься з 11 до 25 грудня 2024 року включно.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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