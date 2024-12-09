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НБУ визначив найкращу тридцятку ризикових страховиків України за зібраними преміями за 9 міс.-2024
15:35 09.12.2024 |
Лідерами страхового ринку України за зібраними страховими преміями за січень-вересень 2024 року стали СГ "ТАС (3,474 млрд грн), "АРКС" (3,150 млрд грн), СК "Уніка" (2,860 млрд грн) (усі - Київ ), повідомляється на сайті Національного банку України (НБУ).
Згідно з оприлюдненими даними, за дев'ять місяців 2024 року, порівняно з аналогічним періодом 2023 року, серед лідерів ринку відбулися зміни.
Так, зокрема, СГ "ТАС" піднялася на першу позицію потіснивши СК "Аркс", СК "ІНГО" помінялася з "УСГ" місцями, посівши п'яте місце, СК "Княжа з 12 місця піднялася на дев'яте місце, потіснивши "ПЗУ Україна" та НАСК "Оранта". СК "Перша" піднялася з 14 позиції на 12.
|№
|Назва
|Платежі
|9м.23/9м.24%
|Частка фіз.осіб у портфелі %
|1
|СД "ТАС"
|3474136,1
|+36,7%
|72,%
|2
|СК "АРКС"
|3 149 859,1
|+14,1%
|61,2%
|3
|СК "УНІКА"
|2 860 287,5
|+20,1%
|44,9%
|4
|СК "ВУСО"
|2 494 162,0
|+24,4%
|58,3%
|5
|СК "ІНГО"
|2 461 732,7
|+23,5%
|29,8%
|6
|СК "УСГ"
|2 176 281,3
|-3%
|53,6%
|7
|"Арсенал Страхування"
|2173856
|+35,9%
|55,8%
|8
|"Універсальна"
|1892583,3
|+29,4%
|44,2%
|9
|СК "Княжа ВІГ"
|1 803 723,4
|+23,2%
|71,8%
|10
|СК "ПЗУ Україна"
|1 645 166,3
|+25,2%
|71,3%
|11
|НАСК "Оранта"
|1 591 245,0
|+44,6%
|89%
|12
|СК "Перша"
|832 304,1
|+38,8%
|36,8%
|13
|СК "Гардіан"
|769 476,0
|-23,8%
|74,5%
|14
|СК "Експрес Страхування"
|679 581,6
|+33%
|77,9%
|15
|СК "Колоннейд Україна"
|556 575,8
|+23,6%
|12,4%
|16
|СК "Євроінс Україна"
|474 149,0
|+16,2%
|78,5%
|17
|СК "ББС Іншуранс"
|400 741,7
|+46,5%
|48,1%
|18
|СК "УПСК"
|397 138,9
|+10,4%
|50,9%
|19
|СК "Країна"
|360 428,9
|+28,3%
|41,9%
|20
|СД "Оберіг"
|318 186,1
|+15,7%
|96,2%
|21
|СК "Кредо"
|307 288,0
|-16,7%
|97,7%
|22
|СК "ВіДі-Страхування"
|303 984,5
|+29,7%
|86,8%
|23
|СК "УТСК"
|301 925,7
|+18,7%
|71,9%
|24
|СК "Альфа-Гарант"
|256 967,0
|-23,4%
|93%
|25
|СК "Європейський страховий альянс"
|254 790,0
|+10,3%
|31%
|26
|СК "Трансмагістраль"
|203 228,3
|+21,7 разів
|0,9%
|27
|"Європейське туристичне страхування"
|177 429,0
|+50,3%
|80,8%
|28
|СК "Інтер-Поліс"
|166 056,0
|+17,8%
|72,3%
|29
|СК "Бусін"
|160 593,0
|-7%
|0,09%
|30
|Промислово-страховий альянс
|155 141,2
|+11,4 разів
|0,5%
Дані НБУ тис. грн.
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