Swiss Re оцінює страхові збитки від катастроф у 2024 р. у понад $135 млрд

Два великих урагани в США і численні сильні грози в 2024 році завдали щонайменше дві третини передбачуваних глобальних страхових збитків за рік, що перевищують $135 млрд, свідчать дані нового звіту перестрахувальної компанії Swiss Re (Швейцарія) на сайті Reinsurance News.

Згідно зі звітом, страхові збитки від ураганів "Хелен" і "Мілтон", що обрушилися на сушу 27 вересня і 9 жовтня, як очікується, становитимуть до $50 млрд.

У 2024 році також спостерігалася висока частота сильних гроз (сильні конвективні шторми або SCS), які знову зачепили переважно США.

"Очікується, що застрахований збиток від SCS перевищить на сьогоднішній день $51 млрд в усьому світі за 2024 рік, що стане другим за величиною збитком після рекордного рівня близько $70 млрд у 2023 році», - пояснює Swiss Re.

Тим часом сильні повені в Європі та ОАЕ призвели до оціночного страхового збитку на суму близько $13 млрд, зазначено в повідомленні.

"Це був третій найдорожчий рік за такою шкодою в усьому світі і другий за вартістю для Європи, де страхові збитки становили приблизно $10 млрд", - зазначають аналітики.

Зокрема, шторм "Борис" спричинив великі повені в Центральній Європі 2024 року, здебільшого вразивши Чехію, Польщу та Австрію, а також додаткові наслідки, зареєстровані у Словаччині, Румунії, Італії та Хорватії.

У жовтні значна частина Іспанії також зазнала сильних дощів, раптових повеней і граду, що завдало серйозної шкоди, до того ж найсильніші повені сталися на сході та півдні Іспанії, зокрема таких регіонах, як Валенсія і Кастилія-Ла-Манча.

"П'ятий рік поспіль страхові збитки від природних катастроф перевищують позначку в 100 мільярдів доларів США. Значна частина цього тягаря втрат є результатом концентрації вартості в міських районах, економічного зростання і збільшення витрат на реконструкцію", - пояснив керівник відділу ризиків катастроф Swiss Re Бальц Грольімунд, коментуючи глобальну оцінку страхових збитків у $135 млрд.

Він також зазначив, що дедалі більшу роль цього року серед умов, які призводять до катастроф, відіграє зміна клімату. Тому інвестиції в заходи з пом'якшення та адаптації мають стати пріоритетом, зазначив експерт.