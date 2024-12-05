Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Swiss Re оцінює страхові збитки від катастроф у 2024 р. у понад $135 млрд

 

Два великих урагани в США і численні сильні грози в 2024 році завдали щонайменше дві третини передбачуваних глобальних страхових збитків за рік, що перевищують $135 млрд, свідчать дані нового звіту перестрахувальної компанії Swiss Re (Швейцарія) на сайті Reinsurance News.

Згідно зі звітом, страхові збитки від ураганів "Хелен" і "Мілтон", що обрушилися на сушу 27 вересня і 9 жовтня, як очікується, становитимуть до $50 млрд.

У 2024 році також спостерігалася висока частота сильних гроз (сильні конвективні шторми або SCS), які знову зачепили переважно США.

"Очікується, що застрахований збиток від SCS перевищить на сьогоднішній день $51 млрд в усьому світі за 2024 рік, що стане другим за величиною збитком після рекордного рівня близько $70 млрд у 2023 році», - пояснює Swiss Re.

Тим часом сильні повені в Європі та ОАЕ призвели до оціночного страхового збитку на суму близько $13 млрд, зазначено в повідомленні.

"Це був третій найдорожчий рік за такою шкодою в усьому світі і другий за вартістю для Європи, де страхові збитки становили приблизно $10 млрд", - зазначають аналітики.

Зокрема, шторм "Борис" спричинив великі повені в Центральній Європі 2024 року, здебільшого вразивши Чехію, Польщу та Австрію, а також додаткові наслідки, зареєстровані у Словаччині, Румунії, Італії та Хорватії.

У жовтні значна частина Іспанії також зазнала сильних дощів, раптових повеней і граду, що завдало серйозної шкоди, до того ж найсильніші повені сталися на сході та півдні Іспанії, зокрема таких регіонах, як Валенсія і Кастилія-Ла-Манча.

"П'ятий рік поспіль страхові збитки від природних катастроф перевищують позначку в 100 мільярдів доларів США. Значна частина цього тягаря втрат є результатом концентрації вартості в міських районах, економічного зростання і збільшення витрат на реконструкцію", - пояснив керівник відділу ризиків катастроф Swiss Re Бальц Грольімунд, коментуючи глобальну оцінку страхових збитків у $135 млрд.

Він також зазначив, що дедалі більшу роль цього року серед умов, які призводять до катастроф, відіграє зміна клімату. Тому інвестиції в заходи з пом'якшення та адаптації мають стати пріоритетом, зазначив експерт.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,5975
  0,0653
 0,16
EUR
 1
 43,8146
  0,1103
 0,25

Курс обміну валют на сьогодні, 10:10
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3365  0,02 0,05 41,9242  0,05 0,12
EUR 43,5635  0,02 0,04 44,2681  0,04 0,10

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,6250  0,05 0,12 41,6325  0,06 0,15
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес