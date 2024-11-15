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МТСБУ в жовтні-2024 збільшило виплати за незастраховані ТЗ на 45,2%
14:32 15.11.2024 |
Моторне (транспортне) страхове бюро України (МТСБУ) в жовтні 2024 року виплатило за власників незабезпечених транспортних засобів (ТЗ) - винуватців ДТП без чинного поліса ОСЦПВ 32,1 млн грн, що на 45,2% більше, ніж за жовтень 2023 року.
Як зазначається в повідомленні бюро, кількість виплат за незастрахованих водіїв із фонду захисту потерпілих (ФЗП) МТСБУ також збільшилася на 105 - до 459.
Питома вага виплат за незастраховані транспортні засоби в жовтні 2024 року становить 37,1% від загальної суми виплат із Фонду захисту потерпілих (у 2023 році його питома вага становила 72,4%).
Наступною вагомою категорією є виплати, здійснені за водіїв пільгової категорії, або 149 виплат на загальну суму 10,6 млн грн, що більше на 77,4% за кількістю та на 99,3% - за сумою.
За зобов'язаннями страхових компаній, визнаних банкрутами, МТСБУ виплатило 14,6 млн грн, за компанії, які припинили діяльність на ринку ОСЦПВ, але ще не визнані банкрутами в установленому законодавством порядку - 10,1 млн грн.
Мінімальними залишаються регламентні виплати за ДТП, спричинені невстановленим ТЗ. За такими випадками бюро провело чотири регламентні виплати на загальну суму 0,44 млн грн.
Загалом за жовтень 2024 року МТСБУ здійснило 1,237 тис. регламентних виплат із його Фонду захисту потерпілих на загальну суму 67,9 млн грн, що в 2,4 раза більше за кількістю і в 2,2 раза - за сумою.
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