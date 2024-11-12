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Кількість договорів «Зеленої картки» в Україні за 10 міс. скоротилася на 8,8%
16:02 12.11.2024 |
Кількість укладених договорів "Зелена картка" в січні-жовтні 2024 року скоротилася на 8,79% порівняно з аналогічним періодом 2023 року - трохи більше ніж до 1,261 млн, повідомляється на сайті Моторного (транспортного) страхового бюро України (МТСБУ).
Водночас нараховані страхові премії за такими договорами за 10 місяців зросли на 7,9% у тому самому порівнянні - до 4,799 млрд грн.
Сума відшкодувань, сплачених за вимогами, збільшилася на 14,04% - до EUR41,762 млн, тоді як кількість оплачених вимог - на 9,9%, до 13,2 тис.
МТСБУ є єдиним об'єднанням страховиків, що здійснюють обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів за шкоду, заподіяну третім особам.
"Зелена картка" - система страхового захисту потерпілих у дорожньо-транспортній пригоді незалежно від країни їхнього місця проживання та країни реєстрації транспортного засобу. Поширюється на територію 45 країн Європи, Азії та Африки.
Згідно з рішенням, ухваленим Генеральною асамблеєю Ради Бюро міжнародної системи автострахування "Зелена картка" в Люксембурзі в травні 2004 року, Україна з 1 січня 2005 року є повним членом цієї системи.
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