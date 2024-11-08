Страхування сільгоспризиків із держпідтримкою буде доступним для більшості страховиків - НБУ

Національний банк України (НБУ) пропонує спростити вимоги до наявності у страховиків, які здійснюють страхування сільськогосподарських ризиків з державною підтримкою, страхових премій і виплат за такими договорами страхування після 2022 року.

Як повідомляється на сайті регулятора, така пропозиція міститься у винесеному на обговорення ринку проєкті змін до Положення щодо здійснення діяльності зі страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою.

Рішення ухвалено у зв'язку з низьким обсягом страхування сільськогосподарських ризиків останніми роками, зокрема через відсутність державної підтримки страхування сільськогосподарської продукції, а також труднощів із доступом до міжнародного ринку перестрахування.

Проєкт встановлює особливості врахування досвіду страховиків, які мають намір здійснювати страхування сільськогосподарської продукції, отриманого протягом воєнного стану.

Зокрема, для страховиків, що діяльність зі страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою, пропонується скасувати особливий порядок формування страхових резервів та актуалізувати вимоги до ведення персоніфікованого обліку таких договорів страхування.

При цьому НБУ наголошує, що такі страховики мають виконувати загальні вимоги до формування страхових резервів та обліку договорів страхування, встановлених чинними нормативно-правовими актами Національного банку.

Національний банк приймає зауваження та пропозиції до проєкту до 18 листопада 2024 року включно за визначеною формою.

