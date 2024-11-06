Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

НБУ планує оновити вимоги до бази даних «автоцивілки»

10:59 06.11.2024 |

Страхування

 

НБУ пропонує до обговорення проєкт Положення про функціонування Єдиної централізованої бази даних щодо обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів.

Як передає Укрінформ, про це повідомив Нацбанк.

Зазначається, що проєкт Положення про функціонування Єдиної централізованої бази даних щодо обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів розроблено з метою реалізації нового закону про "автоцивілку", основні положення якого буде введено в дію з 1 січня 2025 року.

Проєкт положення, запропонованих для громадського обговорення змін, передбачає перехід на електронну форму договорів страхування з накопиченням та зберіганням інформації в єдиній базі даних.

Так, страховики - члени МТСБУ повинні будуть вносити оновлену інформацію щодо укладених внутрішніх і міжнародних договорів "автоцивілки" та страхових виплат.

Проєкт положення також визначає оновлений перелік інформації про договори та страхові виплати, яку вноситимуть страховики та МТСБУ, встановлює строки оновлення даних та вимоги до захисту інформації.

Зокрема, після введення в дію нового положення втратить чинність постанова НБУ від 30 травня 2022 року №108 щодо здійснення обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників транспортних засобів.

Національний банк приймає зауваження та пропозиції до проєкту до 15 листопада 2024 року.

Як повідомляв Укрінформ, з 1 січня 2025 року за новим Законом України "Про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів" виплати за пошкодження майна зростуть із нинішніх 160 тис. грн до 250 тис. грн, а за шкоду життю та здоров'ю - з 320 тис. грн до 500 тис. грн. Також за новими правилами, оплачуватиметься повна вартість ремонту автомобіля до стану, в якому він був до ДТП. При цьому для авто на гарантії використовуватимуть нові оригінальні деталі, а для негарантійних - ліцензійні.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,4375
  0,0421
 0,10
EUR
 1
 45,1503
  0,0086
 0,02

Курс обміну валют на сьогодні, 11:28
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0575  0,01 0,01 41,7313  0,04 0,10
EUR 44,4333  0,33 0,73 45,3204  0,20 0,43

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,4900  0,07 0,17 41,5000  0,06 0,16
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес