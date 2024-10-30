Реформу соцстрахування «єПотенціал» почнуть запускати із січня 2025 року - Жолнович

Реформу соціального страхування "єПотенціал" почнуть запускати в Україні з січня 2025 року, повідомила міністерка соціальної політики Оксана Жолнович.

"Вона почне стартувати із січня місяця. У січні ми вже обмінюватимемося з Міністерством охорони здоров'я даними. Про стан людини. Ми зробимо електронний формат статусу, цієї карти людини з інвалідністю, щоб їй було просто пред'явити цю карту, вона буде одразу в "Дії". Ми також зробимо доступним соціальний кабінет особи, де вона зможе отримати інформацію про себе і про всі можливості, і у зручний спосіб подаватиме заявки на різні сервіси та соціальні послуги", - сказала Жолнович в ефірі національного телемарафону в середу.

За її словами, до літа 2025 року міністерство розширюватиме функціонал усіх цифрових сервісів підтримки, щоб у межах трьох-чотирьох місяців можна було повноцінно розгорнути підтримку людини за новою системою.

Як повідомлялося, у вересні міністерка соціальної політики Оксана Жолнович анонсувала запуск цифрового проєкту "єПотенціал".

29 жовтня в Мінсоцполітики заявили, що реформа соціального страхування "єПотенціал" передбачає перехід від медико-соціальних експертних комісій (МСЕК) до оцінки працездатності. Зазначається, що ключова зміна - те, що замість МСЕК інвалідність встановлюватимуть за висновками мультидисциплінарних команд із використанням цифрових інструментів, а для визначення заходів підтримки проводитимуть оцінку працездатності, тобто спроможності людини повернутися до роботи та отримувати власний дохід.

