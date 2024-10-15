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Кількість договорів за «Зеленою карткою» в Україні за 9 міс. скоротилася на 9,2%
17:17 15.10.2024 |
Кількість укладених договорів "Зелена картка" в січні-вересні 2024 року скоротилася на 9,23% порівняно з аналогічним періодом 2023 року - до трохи більше ніж 1,132 млн, повідомляється на сайті Моторного (транспортного) страхового бюро України (МТСБУ).
Згідно з повідомленням, загалом нараховані страхові премії за такими договорами за дев'ять місяців зросли на 6,54% порівняно з аналогічним періодом - до 4,270 млрд грн.
При цьому сума відшкодувань, сплачених за вимогами, збільшилася на 12,83% - до EUR37,3 млн, тоді як кількість оплачених вимог - на 9,6%, до 11,8 тис.
МТСБУ є єдиним об'єднанням страховиків, що здійснюють обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів за шкоду, заподіяну третім особам.
"Зелена картка" - система страхового захисту потерпілих у дорожньо-транспортній пригоді, незалежно від країни їхнього місця проживання та країни реєстрації транспортного засобу. Поширюється на територію 45 країн Європи, Азії та Африки.
Згідно з рішенням, ухваленим Генеральною асамблеєю Ради Бюро міжнародної системи автострахування "Зелена картка" в Люксембурзі в травні 2004 року, Україна з 1 січня 2005 року є повноправним членом цієї системи.
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