Страховики-члени МТСБУ за 9 міс. збільшили збір платежів за ОСЦПВ на 19,9%, виплати - на 27,5%

Страхові компанії-члени Моторного (транспортного) страхового бюро України (МТСБУ) в січні-вересні 2024 року уклали майже 5,737 млн договорів обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів (ОСЦПВ), що на 0,43% більше, ніж за аналогічний період 2023 року.

Згідно з оприлюдненими на сайті МТСБУ даними, в електронній формі укладено 4,354 млн договорів (+12,7%).

Компанії-члени Бюро за дев'ять місяців збільшили збір страхових платежів за полісами ОСЦПВ на 19,9% порівняно із зіставним періодом 2023 року - до 7,562 млрд грн, зокрема за електронними договорами - до 6,168 млрд грн (+32%).

Загальний обсяг нарахованих страхових відшкодувань за внутрішніми договорами страхування зріс на 27,5% - до 3,497 млрд грн, зокрема 722 млн грн виплачено із використанням "європротоколу" (+20,4%).

Бюро також зафіксувало зростання на 13,6% кількості врегульованих вимог про страхове відшкодування - до 105 тис., включно з даними щодо використання "європротоколу" - 39,2 тис. (+6,01%).

МТСБУ є єдиним в Україні об'єднанням страховиків, що здійснюють обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів за шкоду, заподіяну третім особам. Членами Бюро є 33 страхові компанії.