Електронну «Зелену картку» буде запроваджено в країнах міжнародної системи з 1 січня 2025 р. - COB і МТСБУ

Водії з 1 січня 2025 року зможуть використовувати електронні версії міжнародних сертифікатів автострахування (IMIC), відомі як "Зелена картка", у форматі PDF.

Як повідомили представники Ради Бюро "Зелена картка" (COB) і Моторного (транспортного) страхового бюро України (МТСБУ), відповідні зміни наберуть чинності протягом наступних трьох місяців, повідомляють на сайті українського Бюро.

Нове регулювання передбачає, що всі країни, які беруть участь у системі "Зеленої картки", включно з Україною, повинні приймати як паперові, так і електронні сертифікати IMIC у форматі PDF для підтвердження страхового захисту. Також уточнюється, що кожне національне бюро окремої країни має право вирішувати, чи бажає воно випускати їх у такому форматі.

Прикордонні служби та правоохоронні органи всіх країн, що беруть участь у системі "Зеленої картки", мають ознайомитися з новими положеннями і підготуватися до приймання електронних сертифікатів IMIC.

"Це особливо важливо для українських органів влади, адже з початку 2025 року будь-який водій транспортного засобу з іноземною реєстрацією зможе пред'являти свою "Зелену картку" у форматі PDF", наголошується в повідомленні.

Система "Зеленої картки" охоплює 48 країн, включно з Україною, і дає змогу понад 500 мільйонам транспортних засобів користуватися міжнародними поїздками без додаткових витрат або перешкод на кордонах. COB як організація, що координує цю систему, сприяє усуненню адміністративних бар'єрів і забезпечує високий рівень захисту для постраждалих у ДТП за кордоном.