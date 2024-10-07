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МТСБУ запустило сервіс швидкого отримання довідки про страхову історію
13:13 07.10.2024 |
Моторне (транспортне) страхове бюро України (МТСБУ) запустило сервіс швидкого отримання довідки про страхову історію, який наразі працює в тестовому режимі, повідомляється на сайті Бюро.
Також наголошується, що передумовою створення сервісу стала зміна в деяких країнах Європи умов перебування транспортних засобів з українською реєстрацією та необхідністю українцям скористатися страховими послугами іноземних страхових компаній, деякі з яких просять підтвердити свою страхову історію, а також надати інформацію про участь у ДТП.
Водночас зазначається, що автоматичний сервіс, за допомогою якого можна миттєво отримати інформаційну довідку, підписану КЕП, МТСБУ запустило, не чекаючи введення в дію з 1 січня 2025 року нового закону про ОСЦПВ, яким передбачено безоплатне отримання від МТСБУ наявної в Єдиній централізованій базі даних (ЦБД) інформації про історію страхових випадків за договорами ОСЦПВ, а також про історію ДТП за участю транспортних засобів, якими особа володіла протягом останніх семи років.
Оскільки відомості в довідках містять інформацію з обмеженим доступом, користувач, який запитує такі відомості, має пройти авторизацію за допомогою електронного цифрового підпису.
Інформація в довідках формується з даних ЦБД МТСБУ, що наповнюється страховиками-членами МТСБУ, які несуть відповідальність за повноту і коректність даних.
МТСБУ наголошує, що довідка видається безкоштовно. Для отримання зазначеної інформації немає необхідності звертатися за допомогою до будь-яких посередників.
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