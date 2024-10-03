Україна має намір розширити механізми підтримки аграрного страхування - ЛСОУ

Міністерство аграрної політики та продовольства активізувало розробку нових механізмів підтримки аграрного страхування та активно залучає до цієї роботи приватний бізнес, повідомив президент Ліги страхових організацій України (ЛСОУ) Віктор Берлін на фейсбук-сторінці за підсумками зустрічі представників страхового бізнесу та Мінагрополітики.

За його інформацією, за останні три роки обсяги страхування аграрних ризиків скоротилися вп'ятеро. Так, згідно зі статистикою НБУ, у 2015-2021 роках сума страхових платежів за добровільним видом "страхування сільськогосподарської продукції" в середньому становила 243-245 млн грн, у 2022 році - 80,7 млн ​​грн, а у 2023 році - 53,1 млн грн.

Берлін зазначив, що обсяги страхування аграрних ризиків дуже незначні і не відповідають значенню та питомій вазі галузі у структурі внутрішнього продукту країни.

"Ми вважаємо, що зміна попиту на аграрне страхування корелюється з обсягами державної підтримки сільськогосподарських товаровиробників. У першу чергу йдеться про кредитування та механізм часткової компенсації процентної ставки за банківськими кредитами, коли аграрії отримували доступ до кредитування завдяки страхуванню аграрних ризиків", - пояснив президент ЛСОУ.

Він висловив упевненість, що у воєнний час найбільшої підтримки потребують невеликі фермерські підприємства, і впровадження механізмів стимулювання аграрного страхування може бути одним із елементів фінансової підтримки їхнього бізнесу.

ЛСОУ наразі аналізує проблеми вітчизняного агрострахування та має намір виявити бар'єри, що заважають розширити пул страховиків-учасників програм страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою.