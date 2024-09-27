Польське експортно-кредитне агентство вперше застрахувало інвестиції в Україні

Експортно-кредитна агенція Польщі KUKE вперше застрахувала виробничий комплекс польської компанії в Україні на суму понад 45 мільйонів доларів.

Як передає Укрінформ, про це повідомило Міністерство економіки України.

Зазначається, що це перша співпраця між KUKE та агенцією з гарантування інвестицій Групи Світового банку MIGA після підписання меморандуму про взаєморозуміння на Ukraine Recovery Conference 2024 в Берліні.

Згідно з угодою, MIGA надає страхування політичних ризиків, яке перестраховується KUKE. Це покриття забезпечує захист від потенційних втрат, у тому числі тих, що можуть виникнути внаслідок воєнних дій.

«Це перший випадок страхування польських інвестицій в Україні з початку повномасштабної війни», - зазначила заступниця генерального директора KUKE Катаржина Ковальська.

Перша віцепрем'єр-міністерка - міністерка економіки України Юлія Свириденко зауважила, що підписана угода демонструє можливість і доцільність інвестування в українську економіку вже зараз, оскільки Україна має необхідні інструменти для підтримки інвесторів та розвинену систему страхування від воєнних ризиків.

За її словами, наступним кроком стане створення комплексної загальнодержавної системи страхування від воєнних ризиків, яка допоможе отримати доступне страхування не тільки для приватного сектору, а й для населення.

Як повідомлялося, меморандум про взаєморозуміння між MIGA та KUKE, підписаний на Ukraine Recovery Conference 2024 у Берліні, забезпечив основу для співпраці в межах проєктів через спільне страхування, паралельне страхування та перестрахування. MIGA надає страхування від ризиків в Україні, забезпечивши понад 215 млн доларів страхового покриття з моменту повномасштабного вторгнення.