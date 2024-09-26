Страховики України в першому півріччі збільшили збір чистих премій на 4,6%, чисті виплати на 17,4% - НБУ

Страхові компанії України в січні-червні 2024 року зібрали чисті премії на суму 21,86 млрд грн, що на 4,6% більше, ніж за аналогічний період 2023 року (20,90 млрд грн), повідомив Національний банк України на офіційному сайті.

За даними регулятора, обсяг валових страхових премій, зібраних страховиками в першому півріччі, становив 24,21 млрд грн, що на 13,4% більше проти порівнянного періоду 2023 року (21,355 млрд грн).

Зокрема, надходження від фізичних осіб становили 13,94 млрд грн (+6,9%), від перестраховиків - 141,4 млн грн (-3,5 раза), від юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців - 9,02 млрд грн.

Крім того, за даними регулятора, у січні-червні страховики України виплатили 9,09 млрд грн чистих страхових виплат (+17,4%).

За даними НБУ, валові страхові виплати збільшилися на 27,4% - до 9,96 млрд грн.

Згідно з даними регулятора, обсяг страхових платежів, що належать перестраховикам, у першому півріччі 2024 року становив 2,35 млрд грн, що на 3% менше, ніж за аналогічний період роком раніше, зокрема перестраховикам нерезидентам - 2,17 млрд грн (+9,7%).

Регулятор також повідомляє, що в першому півріччі обсяг сформованих страхових резервів скоротився на 24,5% - до 32,09 млрд грн. Обсяг прийнятних активів для розрахунку регуляторного капіталу 56,74 млрд грн.

Обсяг оплачених статутних капіталів скоротився на 8,7% - до 5,75 млрд грн.

Згідно з даними НБУ, у січні-червні 2024 року укладено 16,177 млн договорів страхування, що в 2,5 раза менше, ніж за аналогічний період роком раніше.

За даними НБУ, загальна кількість страхових компаній в Україні станом на 30 червня 2024 року становила 90, з яких 12 спеціалізуються на страхуванні життя, тоді як на аналогічну дату роком раніше їх було 115 (12).