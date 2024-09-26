Валові премії non-life страховиків України в I півріччі збільшилися на 12%, life СК скоротилися на 3% - НБУ

Страхові компанії України в січні-червні 2024 року збільшили валові премії на 12% порівняно з аналогічним періодом 2023 року і на 10% порівняно з першим кварталом поточного року.

Як зазначається в Огляді небанківського фінансового сектору (вересень) 2024 року, оприлюдненому на сайті Національного банку України (НБУ), таке зростання спостерігалося після зниження на 9% у перші три місяці року. Водночас обсяг страхових премій за попередній квартал зріс як у роздрібному, так і корпоративному сегменті.

За даними регулятора, виплати відшкодувань зростають уже шість кварталів поспіль і у ІІ кварталі збільшилися на 7% кв/кв і 34% р/р. Сукупний рівень виплат за останні чотири квартали становив 40%, у ІІ кварталі - 44%.

Регулятор також зазначає, що після різкого зростання в другому півріччі 2023 року премії зі страхування життя скорочуються два квартали поспіль: на 16% за I квартал і 3% за ІІ квартал. Однак у квітні - червні їхні обсяги були на 15% вищими, ніж за аналогічний період рік тому. Також обсяги виплат після помітного скорочення на 11% у I кварталі відновили зростання - на 3% у квітні - червні.

З початку 2024 року активи страховиків життя надалі зростали, зокрема в другому кварталі - на 4% кв/кв. А активи ризикових страховиків незначно скоротилися за останні три місяці - на 1% кв/кв. через виключення з реєстру низки компаній.

Структура активів страховиків життя у другому кварталі майже не змінилася - понад 90% активів склали високоліквідні складові: кошти на поточних рахунках у банках, облігації та депозити.