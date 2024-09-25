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«Ризикують залишити ринок». Третина страхових компаній в Україні порушують нормативи НБУ

13:58 25.09.2024 |

Страхування

 

Національний банк попередив, що в Україні незабаром може помітно зменшитися кількість страхових компаній. Про це йдеться у вересневому огляді небанківського фінансового сектору.

З 1 січня в Україні оновили вимоги до платоспроможності страховиків. Строк для приведення компаніями своєї діяльності у відповідність до нових регуляторних вимог закінчився у липні.

НБУ повідомив, що значна частина учасників ринку впоралася з цим завданням, однак деяким установам знадобилося погодження планів відновлення платоспроможності або фінансування.

"Страховики, які своєчасно не подадуть належний план, ризикують залишити ринок. Страховики, які погодили плани з регулятором, мають його неухильно виконувати для поліпшення показників діяльності. Під ризиком переважно малі установи, які не мають значного впливу на страховий ринок у цілому. Вихід із ринку компаній з недостатнім рівнем платоспроможності сприятиме посиленню стійкості страховиків у майбутньому", - йдеться в повідомленні.

Станом на 1 липня 2024 року понад 30 страховиків порушували нормативи платоспроможності (SCR) або мінімального капіталу (MCR).

Дві третини порушників надали НБУ плани відновлення діяльності та/або фінансування, майже всі вони вже погоджені.

Загалом в Україні налічується 90 страхових компаній.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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