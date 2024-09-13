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МТСБУ в серпні-2024 збільшило виплати за незастраховані ТЗ на 9%
16:57 13.09.2024 |
Моторне (транспортне) страхове бюро України (МТСБУ) в серпні 2024 року виплатило за власників незабезпечених транспортних засобів (ТЗ) - винуватців ДТП без чинного поліса ОСЦПВ 26,9 млн грн, що на 9% більше, ніж за серпень 2023 року.
Як наголошується в повідомленні Бюро, кількість виплат за незастрахованих водіїв із фонду захисту потерпілих (ФЗП) МТСБУ скоротилася на 23 - до 407.
Питома вага виплат за незастраховані транспортні засоби в серпні 2024 року становить 40,9% загальної суми виплат Фонду захисту потерпілих (у 2023 році його питома вага становила 72,9%).
Наступною вагомою категорією є виплати, здійснені за водіїв пільгової категорії, або 119 виплат на загальну суму 8,3 млн грн, що менше на 12,3% за кількістю та на 34,6% за сумою.
За зобов'язаннями страхових компаній, визнаних банкрутами, МТСБУ виплатило 11,1 млн грн; за компаніями, які припинили діяльність на ринку ОСЦПВ, але ще не визнані банкрутами в установленому законодавством порядку - 19,4 млн грн.
Мінімальними залишаються регламентні виплати за ДТП, спричинені невстановленим ТЗ. За такими випадками Бюро провело п'ять регламентних виплат на загальну суму 0,09 млн грн.
Загалом за серпень 2024 року МТСБУ здійснило1,131 тис. регламентних виплат з його Фонду захисту потерпілих на загальну суму 65,8 млн грн.
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