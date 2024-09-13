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Кількість договорів за «Зеленою карткою» в Україні за 8 міс. скоротилася на 8,7%
16:55 13.09.2024 |
Кількість укладених договорів "Зелена картка" в січні-серпні 2024 року скоротилася на 8,7% - до трохи більше ніж мільйон, повідомляється на сайті Моторного (транспортного) страхового бюро України (МТСБУ).
Згідно з повідомленням, загалом нараховані страхові премії за такими договорами за вісім місяців зросли на 6,22% порівняно з аналогічним періодом 2023 року - до 3,751 млрд грн.
При цьому сума відшкодувань, сплачених за вимогами, збільшилася на 16,2% - до EUR32,5 млн, тоді як кількість сплачених вимог - на 9,81%, до 10,117 тис.
МТСБУ є єдиним об'єднанням страховиків, що здійснюють обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів за шкоду, заподіяну третім особам.
"Зелена картка" - система страхового захисту потерпілих у дорожньо-транспортній пригоді незалежно від країни їхнього місця проживання та країни реєстрації транспортного засобу. Поширюється на територію 45 країн Європи, Азії та Африки.
Згідно з рішенням, ухваленим Генеральною асамблеєю Ради Бюро міжнародної системи автострахування "Зелена картка" в Люксембурзі в травні 2004 року, Україна з 1 січня 2005 року є повним членом цієї системи.
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